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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты и Великобритания осуществили четвертую серию ударов по территории Йемена, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM <…> осуществили удары по 18 целям хуситов на подконтрольных им территориях Йемена. Данные удары коалиции были нацелены на районы, которые используются хуситами для атак на международные коммерческие суда и корабли в регионе», — цитирует ТАСС сообщении.

По информации командования, целями ударов стали места хранения вооружений, в том числе ракет, беспилотников, систем противовоздушной обороны, радаров. Одной из целей был вертолет.

Ранее лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что ВС Великобритании и США нанесли 278 ударов по территории Йемена с 12 января.

После обострения конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

Кто то прямо им даст время на восстановление.

jeryakob

теперь надо пытаться вывезти за границу . там жена и дети. и экспертиза, хотя органы и изъяты наверняка.