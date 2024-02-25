США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания осуществили четвертую серию ударов по территории Йемена, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM <…> осуществили удары по 18 целям хуситов на подконтрольных им территориях Йемена. Данные удары коалиции были нацелены на районы, которые используются хуситами для атак на международные коммерческие суда и корабли в регионе», — цитирует ТАСС сообщении.

По информации командования, целями ударов стали места хранения вооружений, в том числе ракет, беспилотников, систем противовоздушной обороны, радаров. Одной из целей был вертолет.

Ранее лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что ВС Великобритании и США нанесли 278 ударов по территории Йемена с 12 января.

После обострения конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.