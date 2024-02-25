Трамп заявил о важнейшей для себя победе в Южной Каролине

Бывший президент США Дональд Трамп продолжил серию побед в праймериз, набрав большинство голосов в Южной Каролине — «домашнем» штате его конкурентки Никки Хейли.

«Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — цитирует РИА Новости Трампа.

После подсчета 98,8% бюллетеней Трамп получает 59,8% голосов, а Хейли — 39,5%, сообщает CNN.

Ранее праймериз и кокусы, по итогам которых определится кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде. Трамп является безусловным лидером гонки.

Хейли заявила, что не станет снимать свою кандидатуру с выборов — по крайней мере до «супервторника» 5 марта, когда праймериз и кокусы республиканцев пройдут сразу в 15 штатах