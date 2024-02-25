Страны G7 пообещали заставить Россию заплатить Украине

Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит «компенсацию» Киеву

Министрам стран «Семерки» поручено предоставить обновленную информацию о возможностях использования замороженных российских активов для поддержки Украины в соответствии с европейскими правовыми системами и международным правом, приводит РИА Новости заявление G7.

В результате санкций, вводимых против России недружественными странами с февраля 2022 года, заморозке подверглись как суверенные активы, так и средства частных инвесторов.

Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

В Кремле заявляли, что подобные решения станут еще одним шагом в попрании норм международного права. МИД назвал заморозку российских активов в Европе воровством.