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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Страны G7 пообещали заставить Россию заплатить Украине

Источник:
РИА Новости
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Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит «компенсацию» Киеву

Министрам стран «Семерки» поручено предоставить обновленную информацию о возможностях использования замороженных российских активов для поддержки Украины в соответствии с европейскими правовыми системами и международным правом, приводит РИА Новости заявление G7.

В результате санкций, вводимых против России недружественными странами с февраля 2022 года, заморозке подверглись как суверенные активы, так и средства частных инвесторов.

Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

В Кремле заявляли, что подобные решения станут еще одним шагом в попрании норм международного права. МИД назвал заморозку российских активов в Европе воровством.

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