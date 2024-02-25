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Выборы президента стартовали в России

Источник:
ТАСС
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Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в труднодоступных и отдаленных местах, сообщил Центризбирком РФ.

Проголосовать досрочно смогут моряки, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Также право отдать свой голос заранее смогут избиратели, живущие в местах, где транспортное сообщение с избиркомами отсутствует или затруднено.

Члены избиркомов выедут к таким людям на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках. Они возьмут с собой переносные опломбированные ящики для голосования. По окончании голосования ящики опечатают и откроют только при подсчете голосов по завершении дня выборов.

В ЦИК отметили, что процент таких людей очень мал. На выборах президента России в 2018 году досрочно проголосовали около 180 тысяч человек, живущих в труднодоступной местности и около 31 тысяч человек на участках, образованных на судах, находящихся в плавании.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

Действительно, теперь то победят

Asd10

Кто то прямо им даст время на восстановление.

jeryakob

теперь надо пытаться вывезти за границу . там жена и дети. и экспертиза, хотя органы и изъяты наверняка.

mosquito__2010

Полмиллиона трупов из за преступников у власти, разрушенная экономика в дрын и 10 миллионов беженцев...