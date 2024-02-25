Выборы президента стартовали в России

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в труднодоступных и отдаленных местах, сообщил Центризбирком РФ.

Проголосовать досрочно смогут моряки, охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Также право отдать свой голос заранее смогут избиратели, живущие в местах, где транспортное сообщение с избиркомами отсутствует или затруднено.

Члены избиркомов выедут к таким людям на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках. Они возьмут с собой переносные опломбированные ящики для голосования. По окончании голосования ящики опечатают и откроют только при подсчете голосов по завершении дня выборов.

В ЦИК отметили, что процент таких людей очень мал. На выборах президента России в 2018 году досрочно проголосовали около 180 тысяч человек, живущих в труднодоступной местности и около 31 тысяч человек на участках, образованных на судах, находящихся в плавании.