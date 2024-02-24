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Мировые банки испугались изъятия российских резервов

Источник:
Sibnet.ru
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Мировые банки потребовали от властей Великобритании создания правовой базы для конфискации замороженных активов России. Они предупредили, что в противном случае существуют риски потрясений для мировой финансовой системы.

«Международные банки предупредили правительство Великобритании, что оно должно установить правовые принципы, прежде чем нажимать кнопку конфискации российских активов на миллиарды фунтов», — пишет агентство Bloomberg.

Аналитики отмечают, что в противном случае конфискация активов может нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и вызвать сомнения в верховенстве закона.

«Приоритетом для банков является некая форма правовой защиты или возмещения ущерба от любых будущих действий, предпринятых Россией против финансовых учреждений, причастных к конфискации активов», — поясняется в материале.

Европейский совет 1 февраля поддержал предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. 12 февраля был утвержден регламент, который определяет законодательную базу для использования прибыли от активов России.

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