Запад «перенес» контрнаступление Киева на 2025 год

Украина сможет рассчитывать на новую попытку контрнаступления в лучшем случае в 2025 году, прогнозируют западные эксперты.

Американские военные и чиновники в Европе во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи тайно уже предупредили украинские власти, что в лучшем случае Киев может рассчитывать на заморозку конфликта, пишет The New York Times.

Европейские аналитики считают, что лучший для Украины сценарий — использование 2024 года для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году, отмечает издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению на юге страны и в Черном море. Предыдущая попытка контрнаступления, предпринятая летом 2023 года, провалилась.