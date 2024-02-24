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Windows 11 начнет обновляться без перезагрузки

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft приступила к тестированию нового механизма установки ежемесячных обновлений в Windows 11. Он не будет требовать перезагрузки системы.

Новый механизм тестировщики обнаружили в последнем обновлении Windows 11, распространяемом в канале для разработчиков, пишет издание Windows Central. Неофициально его назвали «горячий патч».

Такое обновление предполагает изменение кода запущенного в памяти процесса без его перезапуска. В результате пользовать фактически ничего не заметит — операционная система установит патч без необходимости перезагрузки.

На первом этапе Microsoft будет распространять по такой схеме обновления безопасности. Несмотря на отсутствие необходимости перезагрузки сразу после обновления, некоторые «горячие патчи» все же потребуют перезагрузки системы раз в несколько месяцев.

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Asd10

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GammiPluh

А че писать то, они каждую неделю его анонсируют, надоело читать одно и то же

pepelmetal

Действительно, теперь то победят

korvinsS

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