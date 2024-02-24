ВСУ продолжили отступление после сдачи Авдеевки

Российские войска после освобождения Авдеевки отбросили ВСУ более чем на десять километров, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу.

«В ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — говорится в сообщении Минобороны.

Мордвичев сообщил, что в настоящее время российские военнослужащие уже вывели из Авдеевки порядка 200 пленных, в ближайшие дни планируется вывод еще около сотни солдат ВСУ, которые были брошены при отступлении.

Шойгу в субботу проинспектировал российскую группировку войск «Центр» в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.