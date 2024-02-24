Сегодня прорабатывается три или четыре засекреченных мирных плана по Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

По словам дипломата, всего мирных планов по Украине около десяти, при этом шесть или семь из них являются публичными, передает РИА Новости. Остальные остаются засекреченными, их деталей глава дипломатического ведомства не привел.

Кассис ранее заявлял, что России необходимо участвовать в процессе мирного урегулирования на Украине. Дипломат указывал на необходимость любым способом найти путь к включению Москвы в этот процесс.

Россия неоднократно заявляла о готовности провести переговоры с Киевом, однако в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, где констатируется невозможность такого диалога.