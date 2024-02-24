Платежная система Google Pay прекратит работу

Компания Google официально объявила о прекращении поддержки платежной системы Google Pay. Она перестанет работать с 4 июня 2024 года, сообщается в официальном блоге корпорации.

Заменой Google Pay станет новый сервис Google Wallet — это универсальная платформа, которая позволяет хранить карты, оплачивать подписки и онлайн-покупки, а также производить бесконтактную оплату в магазинах.

При этом Google Wallet позволяет не только хранить обычные дебетовые и кредитные карты, но также добавлять в сервис транспортные пропуска, билеты на концерты, визитки и скидочные купоны.

Google Wallet уже можно скачать в магазине приложений Google Play, при этом все магазины, которые поддерживали Google Pay, автоматически поддерживают Google Wallet. Все привязанные карты должны перенестись автоматически.

С 4 июня 2024 года пользователи не смогут вносить на счет Google Pay средства, однако вывести деньги можно будет когда угодно. С 4 июня 2024 года также перестанет работать запрос и получение денег через Google Pay.

Компания Google ушла из России, поэтому в Google Wallet будет невозможно привязать карту российского банка. Таким образом, для россиян с прекращением работы Google Pay практически ничего не изменится.