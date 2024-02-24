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Как правильно оформить больничный в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Ждать первого рабочего дня, чтобы вызвать врача и оформить листок нетрудоспособности, в случае болезни не нужно, рассказала юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.

Процесс оформления больничного в праздничные дни ничем не отличается от того же процесса в обычные дни, уточнила специалист в интервью RT. Более того, работник получит за такие дни выплаты.

В законе прописаны периоды, когда пособие по временной нетрудоспособности не назначается — выходные и нерабочие праздничные дни в этот перечень не входят, из-за чего подлежат оплате.

Например, если работник заболеет 23 февраля (праздничный день), ему оплатят все дни больничного, включая 23 февраля и выходные дни 24 и 25 февраля (суббота и воскресенье), пояснила Вайнберг.

С прошедшими новогодними праздниками ситуация обстояла аналогичным образом, уточнила юрист. Так, если листок нетрудоспособности был открыт в первый день нового года, то с 1 по 9 января 2024 года оплачиваются девять дней.

«То есть вы можете взять больничный как с 1 января, так и не открывать его вплоть до окончания выходных. А если к 9-му числу станет ясно, что вы еще продолжаете болеть, то можно вызвать врача и оформить лист временной нетрудоспособности», — подчеркнула эксперт.

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