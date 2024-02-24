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Умер председатель Верховного суда России

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев умер в Москве. Ему было 80 лет, последние дни он находился в больнице.

«Коллектив Верховного Суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, пишет ТАСС. Последнее публичное мероприятие с ним прошло 6 февраля — он встречался с президентом Владимиром Путиным и обсуждал проработку законопроектов.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда Российской Федерации с 26 декабря 1991 года. До этого в течение двух лет возглавлял Верховный суд РСФСР.

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