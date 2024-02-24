Бывший президент США Дональд Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну, к которой мир в настоящий момент очень близок.

«Я предотвращу третью мировую войну. Мы очень близки к третьей мировой войне, и это будет война, не похожая ни на одну другую», — сказал он в ходе выступления перед сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале RSBN.

Трамп подчеркнул, что сможет восстановить мир еще до того, как «прибудет в Овальный кабинет» в Белом доме, включая урегулирование нынешнего конфликта между Украиной и Россией. Ранее он отмечал, что на это ему потребуется всего 24 часа.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп станет соперником действующего американского лидера Джо Байдена, который заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.