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WhatsApp скопировал популярную функцию Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики добавят в WhatsApp поддержку анимированных стикеров. Такая функция уже несколько лет есть в мессенджере Telegram и пользуется популярностью.

Нововведение пока доступно пользователям бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.5.10. До недавнего времени в WhatsApp имелись только статичные стикеры и эмодзи, пишет портал WABetaInfo.

Анимированные стикеры могут быть в формате WebP или Lottie. Благодаря последнему типу стикеры можно увеличивать и уменьшать без потери качества, что делает такие стикеры универсальными для разных размеров экрана.

Пока функция находится в разработке. Когда анимированные стикеры появятся в стабильной версии WhatsApp, пока не сообщается.

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Asd10

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