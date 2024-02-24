WhatsApp скопировал популярную функцию Telegram

Разработчики добавят в WhatsApp поддержку анимированных стикеров. Такая функция уже несколько лет есть в мессенджере Telegram и пользуется популярностью.

Нововведение пока доступно пользователям бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.5.10. До недавнего времени в WhatsApp имелись только статичные стикеры и эмодзи, пишет портал WABetaInfo.

Анимированные стикеры могут быть в формате WebP или Lottie. Благодаря последнему типу стикеры можно увеличивать и уменьшать без потери качества, что делает такие стикеры универсальными для разных размеров экрана.

Пока функция находится в разработке. Когда анимированные стикеры появятся в стабильной версии WhatsApp, пока не сообщается.