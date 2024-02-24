Неопознанный летающий объект сбили над США

Истребители ВВС США сбили неопознанный летающий объект в небе над Ютой. По предварительным данным, НЛО мог являться разведывательным аэростатом.

Объект летел на высоте порядка 13 километров. Его перехватили истребители NORAD, сообщил журналистам представитель Североамериканского командования ПВО. По его словам, сбитый объект не пытался маневрировать, передает телеканал ABC.

Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. Инцидент вызвал дипломатический скандал, были приостановлены консультации по военной безопасности.

Пекин при этом утверждал, что воздушный шар представлял собой гражданский метеорологический зонд, который сбился с курса. Пентагон заявлял, что на аэростате было шпионское оборудование, но он не собирал разведданные.