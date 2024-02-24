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Смертельный пожар произошел в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате пожара в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома в Дзержинском районе по улице Адриена Лежена поступило ночью в субботу. Через несколько минут первые пожарные расчеты уже были на месте вызова.

Открытое горение было ликвидировано за 50 минут. Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров — отмечается, что горела квартира по всей площади. Во время проведения работ пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни.

Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли девять человек при помощи спасательных устройств. Двое взрослых и двое детей не пострадали, остальным пятерым жильцам пожарные оказывали помощь и в дальнейшем передали медикам.

До прибытия пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно. Для них развернули пункт временного размещения на базе детского сада. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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