Оператор платежной системы «Мир» попал под санкции США

США ввели новые санкции против России. В частности, они затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир», следует из сообщения американского Минфина.

Ограничения США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через СБП доступны в полном объеме, уточнила пресс-служба организации.

Национальная система платежных карт была создана в России в 2014 году, после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма. 100% компании принадлежит Банку России. Система занимается обработкой операций по всем картам, которые выпущены российскими банками.

Она также является оператором карт «Мир». Первые национальные карты были выпущены в 2015 году. Впоследствии они стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. В 2023 году на карты «Мир» приходилось более 52% объема всех операций.