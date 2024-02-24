Россия назвала условия сохранения Украины

Сохранить Украину пока возможно, однако она должна стать мирной и нейтральной страной, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя.

«Это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России», — сказал дипломат.

Небензя указал, что за Западом остается выбор: придется ли России воевать ради этого до конца, как она «умеет делать», или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.

Российский дипломат добавил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается, также будет на Украине. Но чем дольше затягивается конфликт из-за западной поддержки Киева, тем более невыгодными будут для украинских властей условия мира.