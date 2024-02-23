Зеленский анонсировал новое контрнаступление

Вооруженные силы Украины готовятся к новому наступлению на юге и в Черном море, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. <...> И конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», — сказал глава государства в интервью FoxNews.

При этом он признал, что в настоящее время задача номер один — обороняться. Зеленский отметил, что даже обороняться против России — большая задача и вызов, поскольку силы двух стран не равны, а в некоторых бригадах ВСУ наблюдается некомплект до 40%.

Украина вела свое прошлое контрнаступление с начала лета 2023 года, однако в ноябре Зеленский признал, что оно оказалось безрезультатным. В итоге ВСУ перешли к так называемой активной обороне.

По данным российского Минобороны, только за прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.