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Жители Авдеевки десять лет ждали российскую армию

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками на протяжении десяти лет, заявил в эфире YouTube-канала Duran ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер.

Большинство горожан, которые остались в населенном пункте вопреки боевым действиям, обрадовались приходу российских солдат, признался журналист. По его словам, взятие Авдеевки стало долгожданным событием для жителей города.

Он привел в пример одну из жительниц Авдеевки, с которой он пообщался после освобождения города. Женщина заявила, что Авдеевка, как и весь Донбасс, всегда были неотъемлемой частью России — и должны ими остаться навсегда.

Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля. До боевых действий в ней проживало порядка 35 тысяч человек. На момент решающего штурма в городе могло находиться около одной тысячи жителей. 

Сейчас жителям Авдеевки стали выдавать российские паспорта. Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса министерства внутренних дел уже приняли документы у 29 жителей города.

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