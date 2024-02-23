Евросоюз принял новый пакет санкций против России

Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.

Также в санкционный список добавили 27 организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. В него попали предприятия, расположенные в Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции.

«Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию», — говорится в заявлении.

В целом ограничительные меры теперь распространены на более чем 2 тысячи физических и юридических лиц. Внесенные в санкционный пакет лица не могут въезжать на территорию ЕС и проходить через нее транзитом, а активы внесенных в список граждан могут быть заморожены.