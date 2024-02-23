НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз принял новый пакет санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
244 0

Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.

Также в санкционный список добавили 27 организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. В него попали предприятия, расположенные в Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции.

«Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию», — говорится в заявлении.

В целом ограничительные меры теперь распространены на более чем 2 тысячи физических и юридических лиц. Внесенные в санкционный пакет лица не могут въезжать на территорию ЕС и проходить через нее транзитом, а активы внесенных в список граждан могут быть заморожены.

Еще по теме
Жители Авдеевки десять лет ждали российскую армию
Путин преподал Блинкену урок истории
Белый дом назвал причину оскорблений Путина
Армения заморозила свое участие в ОДКБ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин преподал Блинкену урок истории
58
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
40
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона