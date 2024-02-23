Синтезирован ключевой элемент для зарождения жизни

Химики из Университетского колледжа Лондона произвели в лаборатории химическое соединение пантетин, которое считается ключевым элементом для возникновения жизни на Земле.

Пантетин является активным фрагментом коэнзима А. В свою очередь, он играет важную роль во многих биохимических реакциях, говорится в исследовании ученых, опубликованном научным журналом Science.

Первые эксперименты по синтезу пантетина проводились еще в 1995 году, однако тогда исследователям удалось получить незначительные концентрации вещества с помощью процессов, которые не могли происходить на древней Земле.

Сейчас химики сумели создать достаточную концентрацию пантетина в воде при комнатной температуре из цианистого водорода, который в изобилии присутствовал на Земле 4 миллиарда лет назад.

Исследователи полагают, что открытие дает подсказку о возможных местах зарождения земной жизни. Она могли появиться в озерах и других небольших водоемах. При этом океаны для этого не подходят, так как концентрация химикатов в них были слишком велики.