Зафиксирована рекордная утечка личных данных россиян

С начала 2024 года более 510 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его словам, 500 миллионов из них были скомпрометированы в результате одной утечки. Когда она произошла и кто к ней причастен, он не уточнил. По его словам, ведомство в настоящее время расследует утечку.

Вагнер уточнил, что 2023 году количество случаев компрометации данных увеличилось в годовом выражении, но объем утечек уменьшился. При этом в текущем году одним случаем был покрыт весь объем утечек за весь предыдущий год.

За весь 2023 год ведомство выявило 168 утечек персональных данных, при этом в интернет попали около 300 миллионов записей о россиянах. В 2022 году в сеть утекли 600 миллионов записей, всего было зафиксировано свыше 140 утечек.