НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Самая мощная вспышка произошла на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
353 1

Самый мощный в этом цикле взрыв зарегистрирован на Солнце, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Космический инцидент произошел ночью 23 февраля.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории», — говорится в сообщении.

Солнечная вспышка классифицирована как X6.3. Таким образом, она является наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности, отмечают астрономы.

Взрыв зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по Земле. В случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их приход на орбиту планеты может произойти уже в воскресенье 25 февраля.

Еще по теме
Звезды устраивали на Земле климатические катаклизмы
Космическая фабрика прислала на Землю препарат против ВИЧ
Вулканические молнии посчитали причиной возникновения жизни
«Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
США ударят по российской оборонке
Обсуждение (1)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
47
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
42
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона
33
Убит угнавший российский вертолет пилот-предатель