Самая мощная вспышка произошла на Солнце

Самый мощный в этом цикле взрыв зарегистрирован на Солнце, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Космический инцидент произошел ночью 23 февраля.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории», — говорится в сообщении.

Солнечная вспышка классифицирована как X6.3. Таким образом, она является наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности, отмечают астрономы.

Взрыв зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по Земле. В случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их приход на орбиту планеты может произойти уже в воскресенье 25 февраля.