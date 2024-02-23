Белый дом назвал причину оскорблений Путина

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина были вызваны угрозами безопасности Соединенных Штатов, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американский чиновник отметил, что в настоящее время у США «имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности», связанные с Россией. В результате президент Байден, говоря о Путине и о России, был «сфокусирован именно на этом».

Кирби пояснил, что к угрозам национальной безопасности США относятся конфликт на Украине, отношения России и Тегерана, а также якобы имеющиеся планы России по размещению в космосе ядерного противоспутникового оружия.

Президент США Джо Байден 22 февраля, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал российского президента Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».