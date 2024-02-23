НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом назвал причину оскорблений Путина

Источник:
РИА Новости
732 10

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина были вызваны угрозами безопасности Соединенных Штатов, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американский чиновник отметил, что в настоящее время у США «имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности», связанные с Россией. В результате президент Байден, говоря о Путине и о России, был «сфокусирован именно на этом».

Кирби пояснил, что к угрозам национальной безопасности США относятся конфликт на Украине, отношения России и Тегерана, а также якобы имеющиеся планы России по размещению в космосе ядерного противоспутникового оружия.

Президент США Джо Байден 22 февраля, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал российского президента Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Еще по теме
Путин преподал Блинкену урок истории
Армения заморозила свое участие в ОДКБ
Байден встретился с женой Навального
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
США ударят по российской оборонке
Обсуждение (10)
Картина дня
Путин преподал Блинкену урок истории
Армения заморозила свое участие в ОДКБ
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
Самая мощная вспышка произошла на Солнце
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
47
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
42
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона
33
Убит угнавший российский вертолет пилот-предатель