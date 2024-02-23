Армения заморозила свое участие в ОДКБ

Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом заморозка своей деятельности в ОДКБ не означает выхода из организации. Главная проблема — Баку считает сегодняшнюю Армению «Западным Азербайджаном», заявил он в интервью французскому телеканалу France 24.

По словам Пашиняна, азербайджанский президент Ильхам Алиев «хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении».

Пашинян также раскритиковал позицию российских властей. Он утверждает, что несколько месяцев назад Россия «призвала армянское население свергнуть власть». По его словам, Москва ведет пропаганду против него.

В ноябре прошлого года Пашинян пропустил заседание саммита ОДКБ в Минске. Он объяснил отказ нежеланием «присоединяться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению».