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Смартфоны научились удаленно сжигать через зарядку

Источник:
Sibnet.ru
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Группа американских исследователей обнаружила способ хакерской атаки на смартфоны, с помощью которого можно сжечь устройство во время беспроводной зарядки.

Такую атаку назвали VoltSchemer, она позволяет злоумышленнику создавать электромагнитные помехи, которые влияют на работу зарядного устройства. В результате он получает возможность менять напряжение, которое подается на смартфон, пишет портал Anti-Malware.

Исследователи провели эксперименты на девяти популярных моделях беспроводных зарядок. Они обнаружили, что все зарядки имеют аппаратные недостатки, которые делают их уязвимыми для подобной атаки.

В результате воздействия смартфон может нагреться до экстремальных температур и выйти из строя или даже взорваться. В ходе эксперимента исследователи разогрели смартфон Samsung Galaxy S8 до 352,4 градуса Цельсия, что значительно превышает предел безопасности.

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nicollaich

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