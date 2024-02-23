Браслет для определения эмоций на расстоянии создали в Новосибирске

Браслет для определения изменения эмоционального состояния разработали студенты факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета.

Сначала разработчики планировали создать браслет для людей с расстройством аутистического спектра, чтобы отслеживать стрессовые ситуации. Однако оказалось, что устройство могут использовать люди, часто испытывающие тревогу или агрессию, сообщает пресс-служба НГТУ.

Основным компонентом разработки новосибирских студентов являются датчики пульса и активности потовых желез, совокупность показаний которых обрабатывается и передается на сервер, где изменение эмоционального состояния фиксируется.

Браслет надевается на руку, измеряет вариабельность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию, выставляет эталонные параметры эмоционального состояния. При ношении браслет оценивает сигналы с датчиков и сравнивает их с эталоном.

Если устройство фиксирует стресс, браслет начинает вибрировать, чтобы отвлечь человека. Одновременно на мобильный телефон врача или родственника отправляет сообщение о нестабильности эмоционального состояния.

В настоящее время команда разработчиков находится на стадии разработки прототипа и соответствующего приложения. Планируется, что в ближайшее время начнутся испытания браслета.