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Браслет для определения эмоций на расстоянии создали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Браслет для определения изменения эмоционального состояния разработали студенты факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета.

Сначала разработчики планировали создать браслет для людей с расстройством аутистического спектра, чтобы отслеживать стрессовые ситуации. Однако оказалось, что устройство могут использовать люди, часто испытывающие тревогу или агрессию, сообщает пресс-служба НГТУ.

Основным компонентом разработки новосибирских студентов являются датчики пульса и активности потовых желез, совокупность показаний которых обрабатывается и передается на сервер, где изменение эмоционального состояния фиксируется.

Браслет надевается на руку, измеряет вариабельность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию, выставляет эталонные параметры эмоционального состояния. При ношении браслет оценивает сигналы с датчиков и сравнивает их с эталоном.

Если устройство фиксирует стресс, браслет начинает вибрировать, чтобы отвлечь человека. Одновременно на мобильный телефон врача или родственника отправляет сообщение о нестабильности эмоционального состояния.

В настоящее время команда разработчиков находится на стадии разработки прототипа и соответствующего приложения. Планируется, что в ближайшее время начнутся испытания браслета.

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Captain Nemo

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Captain Nemo

За свои лучше переживай.А то вдруг кто нибудь снесет за базар твой

nicollaich

Вика своими печеньками уже разрушила цеивроппейские мозги.

nicollaich

А мальчик джо точно понял, кто перед ним?Вдруг он решил, что это зубные феи.