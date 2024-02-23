Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер»

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году, сообщил гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

По его словам, проект выйдет в указанный срок, если у команды не возникнет никаких проблем с производством. Гендиректор заверил, что сериал будет «привержен франшизе», последняя часть которой вышла более десяти лет назад.

«Мы провели некоторое время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны взволнованы возрождением этой франшизы», — сказал Заслав.

HBO минувшей весной опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала. При этом исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф сниматься в сериале не будет.