НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер»

Источник:
IGN
240 0

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году, сообщил гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

По его словам, проект выйдет в указанный срок, если у команды не возникнет никаких проблем с производством. Гендиректор заверил, что сериал будет «привержен франшизе», последняя часть которой вышла более десяти лет назад.

«Мы провели некоторое время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны взволнованы возрождением этой франшизы», — сказал Заслав.

HBO минувшей весной опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала. При этом исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф сниматься в сериале не будет.

Еще по теме
Вышел трейлер ромкома «Ирландское желание» с Линдси Лохан
Российский боевик «Командир» вышел в прокат
Вышел сериал «Внутри убийцы»
Вышел трейлер документального сериала про Романа Костомарова
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский анонсировал новое контрнаступление
Путин преподал Блинкену урок истории
Минобороны показало уничтожение комплекса Patriot. ВИДЕО
Самая мощная вспышка произошла на Солнце
Самое обсуждаемое
79
Путин преподал Блинкену урок истории
58
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
52
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
40
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона