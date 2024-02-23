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Звезды устраивали на Земле климатические катаклизмы

Источник:
Sibnet.ru
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Резкие перепады климата в истории Земли были вызваны влиянием соседних звезд, сближавшихся с нашей системой, выяснили американские ученые.

Специалисты смоделировали взаимодействие Солнца при сближении с другими светилами в ходе вращения вокруг центра галактики Млечный Путь. Примерно раз в миллион лет Солнце приближается к соседней звезде на расстояние в 50 тысяч астрономических единиц.

Кроме этого, каждые 20 миллионов лет Солнце проходит мимо звезды, расположенной в 20 тысячах астрономических единиц — по космическим меркам это сравнительно близко, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом The Astrophysical Journal Letters.

Гравитационное воздействие сближающейся звезды нарушает орбиты крупных планет в Солнечной системе. В результате Земля незначительно меняет траекторию движения вокруг Солнца.

Подобные гравитационные возмущения могут объяснить древние климатические колебания. Например, 56 миллионов лет на нашей планете наблюдался температурный максимум, во время которого средние температуры поднялись на 5-8 градусов Цельсия.

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