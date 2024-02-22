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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские бойцы ошарашили ВСУ выходом в тыл через трубу

Источник:
Sibnet.ru
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Боец ВС России с позывным «Овчина» раскрыл подробности освобождения Авдеевки. По словам военнослужащего, в разгар наступления ударный отряд зашел в тыл противника через газовую трубу.

«Когда вышло столько людей из трубы у них в тылу, они еще сутки ничего не понимали», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Украинские подразделения были ошарашены внезапной атакой и не смогли оказать серьезного сопротивления. В итоге российским бойцам удалось с минимальными потерями выбить части ВСУ с занимаемых позиций.

Известно, что через заброшенную газовую трубу длиной около двух километров в тыл противника проникли около 150 российских штурмовиков ОДШБ «Ветераны». При этом диаметр трубы составляет всего 80 сантиметров.

Тема: Военная операция на Украине
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