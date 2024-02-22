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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина потребовала все западное вооружение и технику

Источник:
Sibnet.ru
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику.

«Пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующего конфликта Европе уже будут не нужны. Им надо немедленно это все передавать нам, как это сделала Дания», — сказал Данилов в интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Ранее стало известно, что Дания передаст Киеву все свои передовые самоходные артиллерийские установки французского производства Caesar в количестве 19 единиц. Данные системы вооружения являются самой мощной и дальнобойной из существующих в датской армии.

Россия критикует поставки западного вооружения на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предупреждала, что все подобные грузы являются законной целью для российских военных.

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Alhazred

Какую еще флешку? Он на перфокартах работает)))

jeryakob

Чертовы куры наживаются на простых россиянах

corrector

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nicollaich

В какое время ему вставляют флешку?