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Космическая фабрика прислала на Землю препарат против ВИЧ

Источник:
Space.com
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Возвращаемая капсула W-1 компании Varda Space Industries совершила посадку на военном полигоне штата Юта в США. На ее борту находятся образцы произведенного на орбите уникального препарата против ВИЧ и гепатита.

Орбитальная мини-фабрика Varda была выведена в космос в июне 2023 года на ракете SpaceX. На орбите возможно создание идеальных условий для выработки кристаллических препаратов — например, в условиях микрогравитации отсутствует выпадение осадка.

Автоматический комплекс в течение нескольких месяцев «выращивал» космическую версию препарата Ритонавир, который используется для лечения ВИЧ и вирусного гепатита С. Ритонавир относится к так называемому классу ингибиторов протеаз.

Ожидается, что в случае успеха эксперимента Varda организует регулярное производство в космосе передовых фармацевтических препаратов. В настоящее время полученный препарат анализируется в лаборатории.

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Наука #Наука #Космос
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