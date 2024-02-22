Как вернуть деньги владельцам кошельков QIWI

«Агентство по страхованию вкладов» опубликовало на своем сайте инструкцию для владельцев кошельков QIWI, с помощью которой они смогут вернуть деньги. QIWI Банк накануне лишился лицензии, после этого вывод средств с электронных кошельков стал невозможен.

Находящиеся в кошельках QIWI деньги относятся к электронным средствам платежа и в соответствии с федеральным законом №177 на них не распространяется норма о страховании вкладов.

В рамках процедуры ликвидации QIWI Банка владельцы кошельков являются кредиторами третьей очереди — деньги им будут возвращены, если у банка хватит на это средств. По предварительной оценке, резервов банка для этого достаточно.

Желающим вернуть деньги владельцам кошельков необходимо распечатать и заполнить заявление — его форма доступна на сайте агентства. К заявлению требуется приложить ксерокопию паспорта и «иные доказательства владения электронным кошельком».

Подготовленные документы необходимо направить на юридический адрес QIWI Банка или его временной администрации. Обращение рассматривается в течение 30 дней с момента его регистрации.

Адреса для отправки документов: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 или 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация КИВИ Банк (АО).

Отмечается, что требование о возврате средств можно предъявить в любой момент в период работы временной администрации банка, а также в течение 60 дней с начала процедуры его ликвидации или банкротства.