Подсчитана стоимость праздничного букета на 8 марта

Стоимость праздничного букета на 8 марта в этом году вырастет на 15-20%, спрогнозировали аналитики «Чек индекса».

В первой половине февраля среднестатистический букет стоил 2632 рубля. По сравнению с тем же периодом прошлого года цветы подорожали на 18%. При этом накануне праздников цветы традиционно дорожают.

В прошлом году цены в период с 1 по 7 марта выросли на 25% к февралю. Если тенденция сохранится, праздничный букет цветов в 2024 году обойдется в примерно в 3300 рублей, пишет РБК.

Самыми популярными цветами у россиян в феврале были розы. Средний чек на них равнялся 1 289 рублям. На втором месте — хризантемы, которые обходились покупателям в среднем в 1195 рублей. Третье место заняли гвоздики, их покупали в среднем за 950 рублей.

В марте самыми популярными традиционно становятся тюльпаны, в начале месяца наблюдается пик продаж. В феврале средний чек на букет из них составлял 1120 рублей.