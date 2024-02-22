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Найден побочный эффект запойного просмотра сериалов

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые изучили медицинские данные 13 тысяч человек, собранные с 2011 по 2016 год. Им удалось выявить связь между длительным просмотром телевизора и частными ночными походами в туалет.

Почти треть участников исследования регулярно просыпались ночью для мочеиспускания. Результаты показали, что чаще всего в туалет по ночам ходили люди, которые смотрели телевизор больше пяти часов в день.

Исследователи считают, что такие последствия связаны с малоподвижным образом жизни, который приводит к задержке жидкости в организме. Кроме этого, при запойном просмотре ТВ люди часто употребляют различные напитки.

Кроме этого, долгое нахождение перед экраном может привести к неврологическим расстройствам, которые влияют на продолжительность и качество сна, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Neyrourology and urodynamics.

При этом авторы открытия подчеркнули, что точные причины возникновения такой связи пока остаются неизвестными — речь идет лишь о предположениях. Для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

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