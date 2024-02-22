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Украина сосредоточила ударную группировку на границе Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск численностью более 100 тысяч человек, сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

При этом Хренин уточнил, что непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч бойцов. По словам министра, ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил Белоруссии на южной границе, передает телеканал «Россия 24».

КГБ на прошлой неделе задержало диверсионно-разведывательную группу, заброшенную в страну Службой безопасности Украины. У агентов киевских спецслужб изъяли взрывные устройства.

Украинские военнослужащие проводят разведку территории Белоруссии с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения, также ведется подготовка диверсионных групп.

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