Россияне начали забирать деньги из банков, следует из данных Центробанка. Так, в январе 2024 года отток средств из кредитных учреждений составил 321 миллиард рублей.

Снижение произошло после значительного притока средств в банки в декабре 2023 года, который оценивается в 2,9 триллиона рублей. В настоящее время остаток денег на депозитах оценивается в 44,9 триллиона рублей.

По оценкам регулятора, такое поведение граждан в целом характерно для января — оно обусловлено снятием средств и ростом расходов в праздники после традиционно крупного притока в декабре.

Как правило, отток в январе значительно больше, в предыдущие три года он наблюдался в диапазоне 2,3–2,7%. Умеренная динамика в январе 2024 года в 0,7% объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам.