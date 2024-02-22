НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

ChatGPT внезапно «сошел с ума»

Источник:
Sibnet.ru
362 1

Пользователи чат-бота ChatGPT стали жаловаться на странное поведение нейросети — она перестала давать связные ответы и нередко отправляет угрожающие послания. Соответствующие сообщения появились на ресурсе Reddit.

Так, в ряде случаев ChatGPT после первого абзаца текста стал выдавать случайный набор слов и бесконечные повторы. Фиксируется использование нейросетью так называемого spanglish — смеси английского и испанского с орфографическими и логическими ошибками.

Некоторые сообщения можно расценить как угрозу — например, пользователи отметили, что ChatGPT отправляет загадочные послания «я с тобой в одной комнате». Причины такого поведения нейросети пока неизвестны.

Компания OpenAI на официальном сайте признала наличие проблемы и сообщила о начале расследования. Отметим, что это не первый случай сбоя ChatGPT — например, в декабре 2023 года нейросеть начала проявлять «лень», уклоняясь от ответов и советуя пользователю разобраться с проблемой самостоятельно.

Еще по теме
Telegram предложил подписку Premium за отправку SMS
Названы самые прожорливые приложения смартфона
WhatsApp получит приватную функцию
Российские разработчики создали аналог Tinder
смотреть все
Хайтек #Софт #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
78553
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
14986
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
13625
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
15573
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
25082
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
72383
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
16903
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
17116
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
19991
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
35478
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

для Данилонов объясняю, Трамп пугает Россией которая победила всех и вся, ТОЛЬКО для наращивания расходов...

VladEvgen

В конце года компания, в которой я работаю, не могла отправить деньги в КЗ с одного банка, который попал...

jeryakob

Чертовы куры наживаются на простых россиянах

GammiPluh

Пусть еще поищут, возможно европейских фермеров можно еще выжать, промышленность им еще перетрясти разок......