ChatGPT внезапно «сошел с ума»

Пользователи чат-бота ChatGPT стали жаловаться на странное поведение нейросети — она перестала давать связные ответы и нередко отправляет угрожающие послания. Соответствующие сообщения появились на ресурсе Reddit.

Так, в ряде случаев ChatGPT после первого абзаца текста стал выдавать случайный набор слов и бесконечные повторы. Фиксируется использование нейросетью так называемого spanglish — смеси английского и испанского с орфографическими и логическими ошибками.

Некоторые сообщения можно расценить как угрозу — например, пользователи отметили, что ChatGPT отправляет загадочные послания «я с тобой в одной комнате». Причины такого поведения нейросети пока неизвестны.

Компания OpenAI на официальном сайте признала наличие проблемы и сообщила о начале расследования. Отметим, что это не первый случай сбоя ChatGPT — например, в декабре 2023 года нейросеть начала проявлять «лень», уклоняясь от ответов и советуя пользователю разобраться с проблемой самостоятельно.