Кремль ответил на хамские заявления Байдена о Путине

Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден, рассуждая о ситуации в международной политике, заявил, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».

По словам представителя Кремля, Байден просто разыгрывает образ «голливудского ковбоя» в угоду американской внутренней политике.

«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», Цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что ему, как гражданину, хочется, чтобы его помощники сделали «подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание» в адрес Байдена со стороны Путина. «Если президент такой страны использует такую лексику, это должно быть стыдно», — заключил представитель Кремля.