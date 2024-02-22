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Новых колдунов больше не будет в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Александра Шепса

Участники шоу «Экстрасенсы. Реванш» начнут второй раунд соревнований, в следующем выпуске покажут первый четвертьфинал.

В первом четвертьфинале будут соревноваться Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Никита Турчин.

Турчин прошел первый раунд благодаря экстрасенсы Елене Ивашиной. Именно она в первом выпуске набрала больше всего баллов, но не захотела продолжать участи в проекте и отдала свою победу молодому колдуну.

Четвертьфинал шоу «Экстрасенсы. Реванш» выйдет в эфир в субботу, 25 февраля, на канале ТНТ.

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