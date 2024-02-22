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Единую систему контроля за беспилотниками создадут в России

Источник:
«Российская газета»
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Система контроля за беспилотными летающими аппаратами появится в России. Уже разработана концепция «Цифровое небо" для безопасной интеграции беспилотных самолетов в единое воздушное пространство, сообщили в Минтрансе РФ.

Система контроля за беспилотниками позволит массово запустить гражданские дроны для доставки товаров или проведения посевных работ, рассказали в Минтрансе «Российской газете».

На 70% территории страны нет мобильной связи, потому для безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство важно развивать гибридные сети связи, считают участники проекта. Концепция «Цифровое небо» создана АО «ГЛОНАСС» совместно с "Платформой НТИ" и лидерами отрасли беспилотной авиации.

Проект «Цифровое небо» выстроен по аналогии «цифровых двойников» автотрасс, без которых невозможен выпуск беспилотных машин на дороги. "Цифровой двойник неба России" будет объединять комплексно всю информацию о самом небе (например, о метеоданных и особенностей зон применения), а также интегрировать одновременно с цифровыми объектами, которые генерируют данные, в единую защищенную архитектуру, основанную на принципах бесшовности, пояснили эксперты.

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