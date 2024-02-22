Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

Турецкий новейший стелс-истребитель пятого поколения KAAN в среду совершил свое первое летное испытание.

Национальный боевой самолет KAAN, считающийся самым амбициозным технологическим проектом Турции, был разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).

Самолет пятого поколения разработан для замены истребителей F-16, стоящих на вооружении турецких ВВС. Этот процесс планируется начать с 2030-х годов, приводит «Интерфакс» сообщение компании-разработчика.

Проект создания стелс-истребителя KAAN стартовал в 2016 году. Стоимость программы оценивается в 10 млрд долларов. Планируется, что первый самолет пятого поколения турецкие ВВС получат в 2028 году. В настоящее время идет сборка второго и третьего истребителя.