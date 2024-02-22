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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зампред Совбеза РФ призвал Одессу «вернуться домой»

Источник:
ТАСС
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Одесса — русский город, которого заждались в Российской Федерации.

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», — цитирует ТАСС Медведева.

Он назвал недальновидным поведение киевской клики по сносу памятников и уничтожению другого русского культурного наследия в Одессе.

«Они тем самым просто отталкивают от себя часть людей, даже тех, кто лоялен был до последнего времени их власти. Ну и вообще, это выглядит чудовищно, потому что речь идет уже именно о противодействии всей русской культуре и нашему общему пути», — отметил Медведев.

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