Медведев порассуждал о взятии Киева в рамках СВО

Российские войска для достижения целей специальной военной операции могут дойти до Киева, заявил запред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале политика.

Необходимость дойти до Киева замглавы Совбеза обосновал двумя причинами: тем, что Киев — русский город, и тем, что именно оттуда исходит интернациональная угроза существованию России.

«Хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому — да, это может быть и Киев», — сказал Медведев.

В этом же интервью Медведев назвал русским городом Одессу, отметив, что в России «заждались» возвращения этого города.