Джей Ло надела комбинезон российского бренда

Певица Дженнифер Лопес вышла на сцену Apple Music Live в одежде от Yanina Couture с песней This Is Me…Now.

Артистка выбрала не самую новую коллекцию: на ней кутюрный образ сезона весна-лето 2023 года. Это комбинезон телесного цвета с цветочным принтом.

В этом же наряде Джей Ло позирует на обложке эксклюзивного винилового альбома.

Модный Дом Yanina был основан в 1993 году в Саратове, где родилась и сделала первые профессиональные шаги модельер Юлия Янина. За годы существования одежду бренда успели примерить Леди Гага, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмма Робертс, Эмили Блант и многие другие.