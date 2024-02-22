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Джей Ло надела комбинезон российского бренда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @jio

Певица Дженнифер Лопес вышла на сцену Apple Music Live в одежде от Yanina Couture с песней This Is Me…Now.

Артистка выбрала не самую новую коллекцию: на ней кутюрный образ сезона весна-лето 2023 года. Это комбинезон телесного цвета с цветочным принтом.

В этом же наряде Джей Ло позирует на обложке эксклюзивного винилового альбома.

Модный Дом Yanina был основан в 1993 году в Саратове, где родилась и сделала первые профессиональные шаги модельер Юлия Янина. За годы существования одежду бренда успели примерить Леди Гага, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмма Робертс, Эмили Блант и многие другие.

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