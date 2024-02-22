Грузовое судно снесло мост в Китае. ВИДЕО

Пустой контейнеровоз в Китае врезался в опору автомобильного моста и снес его, сообщила администрация морской безопасности Гуанчжоу. По предварительным данным, погибло несколько человек.

Обрушился пролет моста. Две машины, находившиеся на нем, упали в воду, а еще три рухнули на грузовое судно. Два человека погибли, еще трое считаются пропавшими без вести.

По данным местного портала «Пэнпай», среди упавших в воду машин — один автобус, в котором находился только водитель. На месте работают спасатели и водолазы.

Департамент транспорта провинции Гуандун в октябре 2021 года опубликовал документ, где было сказано, что на опорах этого моста необходимо было установить средства предотвращения столкновений. Проект до сих пор не завершен.