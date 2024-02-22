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Zivert призналась в болезни и отменила концерты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Zivert

Певица Zivert призналась, что больше не может игнорировать свою болезнь и ей придется отменить ближайшие концерты минимум до осени.

Певицу с 2022 года беспокоят боли в спине. По данным СМИ, у нее остеохондроз позвоночника, который перешел в острую стадию.

Долгое время Zivert пыталась справиться с болезнью, не выходя из рабочего графика. Периодами ей становилось лучше, но в последнее время ситуация сильно ухудшилась.

«Я все это вреям продолжала каждый день себя разрушать и, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отрабоать концерты, проекты, просто продолжала медленно уничтожать себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии», — сказала певица.

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