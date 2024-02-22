Zivert призналась в болезни и отменила концерты

Певица Zivert призналась, что больше не может игнорировать свою болезнь и ей придется отменить ближайшие концерты минимум до осени.

Певицу с 2022 года беспокоят боли в спине. По данным СМИ, у нее остеохондроз позвоночника, который перешел в острую стадию.

Долгое время Zivert пыталась справиться с болезнью, не выходя из рабочего графика. Периодами ей становилось лучше, но в последнее время ситуация сильно ухудшилась.

«Я все это вреям продолжала каждый день себя разрушать и, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отрабоать концерты, проекты, просто продолжала медленно уничтожать себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии», — сказала певица.