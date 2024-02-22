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Вышел трейлер ромкома «Ирландское желание» с Линдси Лохан

Источник:
Sibnet.ru
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Линдси Лохан снялась в романтической комедии «Ирландское желание», в Сети появился трейлер фильма.

Линдси Лохан сыграла в фильме девушку Мэдди. Она отправляется в Ирландию на свадьбу к подруге. Есть нюанс — подруга выходит замуж за мужчину, в которого Мэдди была влюблена.

Героиня, запутавшись в чувствах, загадывает желание — выйти замуж за жениха подруги. Желание исполняется и переворачивает жизнь Мэдди с ног на голову. Но дувушке придется разобраться, действительно ли это, чего она хочет.

Фильм «Ирландское желание» выйдет на Netflix. Премьера запланирована на 15 марта.

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