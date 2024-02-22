НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» стало экстремистской организацией

Источник:
Sibnet.ru
425 2
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время задержания
Сергей Фургал во время задержания
Фото: © СК РФ

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистской организацией, сообщила прокуратура Хабаровского края.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — говорится в сообщении ведомства.

Движение действует «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона». Его фактические цели — создание «условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем».

По данным ведомства, организация работала «в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

Фургал, представляющий ЛДПР, был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. В 2020 году его обвинили в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, создании преступного сообщества, и отправили в СИЗО. Дело вызвало массовые протесты в регионе. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Конструкция «Я/МЫ...» в последние годы часто используется в лозунгах для выражения поддержки и солидарности. Ее впервые использовали в 2019 году защитники журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано дело о незаконном сбыте наркотиков.

Еще по теме
Россия лишила Британию права ловить рыбу в Баренцевом море
Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию
Сенатор предложила вернуть сталинскую статью
Офлайн и онлайн: как пройдут выборы президента России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев порассуждал о взятии Киева в рамках СВО
Описан распорядок дня президента США Байдена
Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» стало экстремистской организацией
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украинские войска покинут Авдеевку
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
40
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона
38
Девять жизней Алексея Навального
35
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО