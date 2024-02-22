Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» стало экстремистской организацией

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистской организацией, сообщила прокуратура Хабаровского края.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — говорится в сообщении ведомства.

Движение действует «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона». Его фактические цели — создание «условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем».

По данным ведомства, организация работала «в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

Фургал, представляющий ЛДПР, был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. В 2020 году его обвинили в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, создании преступного сообщества, и отправили в СИЗО. Дело вызвало массовые протесты в регионе. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Конструкция «Я/МЫ...» в последние годы часто используется в лозунгах для выражения поддержки и солидарности. Ее впервые использовали в 2019 году защитники журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано дело о незаконном сбыте наркотиков.